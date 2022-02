Fotograful Marius Florescu va fi personajul principal intr-un documentar. Acesta va povesti despre copilaria din orfelinat

Marius Nicolae Florescu este un exemplu ca greutatile vietii pot fi depasite oricat de greu ar parea. Acum este un fotograf cunoscut care a expus la Luvru sau in galerii din New York. A copilarit insa la un orfelinat in anii 80 cand abuzurile erau la ordinea zilei.Aceasta experienta va fi descrisa intr-un documentar care va fi distribuit de Netflix si Discovery People. Documentarul trateaza problema conditiilor in care traiau copiii orfani la finele anilor '80, inceputul anilor '90, iar ... citeste toata stirea