Franele tramvaielor si autobuzelor CTP ne costa peste un milion de lei

Compania de Transport Public (CTP) va cheltui peste 1,1 milioane lei pentru frane si piese pentru frane. In acest sens, operatorul a lansat o procedura de achizitie publica, fiind prima licitatie organizata de CTP din acest an.Procedura a fost impartita in patru loturi: placute de frana (122.000 lei), discuri de frana (171.000 lei), segmenti ferodou (82.000 lei) si alte piese pentru frane (780.000 lei). "Pentru asigurarea circulatiei in siguranta a calatorilor ... citeste toata stirea