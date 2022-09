Fratele lui Cristian Adomnitei, fostul sef al CJ Iasi, a murit intr-un accident aviatic

Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica seara in judetul Suceava, doua persoane pierzandu-si viata. Ancheta a fost preluata de catre organele abilitate.Potrivit ISU Suceava, avionul a cazut in zona localitatii Hurjuieni, iar cele doua persoane aflate in aeronava au murit pe loc. La impactul cu solul, avionul nu a luat foc, precizeaza oficialii institutiei.Potrivit publicatiei Glasul Sucevei, din primele informatii, victimele accidentului sunt instructorul de zbor Marcel Iliesi, ... citeste toata stirea