Fratii cazuti in raul Bistrita au murit

* cei doi copii care au cazut, sambata, in raul Bistrita, in comuna Borca, au murit duminica la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt *fetia a fost gasita in zona podului de langa liceu, iar baieelul mai jos, in satul Soci * din nefericire, in ciuda eforturilor depuse, dupa ore intregi de resuscitarei incercare de corectare a hipotermiei, copiii au fost declarai decedaSambata seara, la 22,30, personalul medical de la UPU Piatra-Neamt inca aplica manevre de resuscitare, ... citeste toata stirea