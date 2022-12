"Frici", ultima premiera a anului la Nationalul iesean

Pe 17 decembrie, de la ora 17:00, la Uzina cu Teatru, va avea loc premiera spectacolului "Frici" de Ana Sorina Corneanu, in regia Irinei Popescu-Boieru. Textul montat a fost desemnat castigatorul celei de-a treia editii a proiectului "Lecturi³", organizat de Teatrul National Iasi in parteneriat cu Muzeul National al Literaturii Romane si revista Alecart. Conform regulamentului, cea mai buna piesa jurizata este transpusa scenic si intra in repertoriul Nationalului iesean. Textul a fost ... citeste toata stirea