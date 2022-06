Fricile si depresia duc elevii la Socola. 600 de copii sunt internati acolo in fiecare an

In fiecare an, la Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi ajung in medie 600 de copii si adolescenti cu afectiuni psihiatrice, numarul fiind unul in continua crestere. Datele unitatii medicale arata ca cei mai multi sunt copii si adolescenti care au tulburari de comportament sau de atasament, tulburari de anxietate, depresie si ADHD. Conform psihiatrilor, tot mai multi copii se autoizoleaza sau recurg la consumul de alcool si droguri, acestea fiind comportamente care ascund o suferinta. ... citeste toata stirea