Frigul umple spitalele iesene cu "cazuri sociale"

* un batran din Tansa a fost gasit in casa in soc hipotermic * cel mai dramatic caz este insa cel al unui barbat de 43 de ani care a suferit amputatie la nivelul ambelor membre inferioare din cauza degeratorilor suferite in iernile anterioare, pentru ca locuieste intr-un autoturismTemperaturile scazute au dus la aparitia primelor cazuri de hipotermie din noul sezon rece. Din nefericire, de la o zi la alta numarul celor afectati de frig este tot mai mare. Medicii fac apel atat la autoritati ... citește toată știrea