Cofetaria Friscot va asteapta sa sarbatorim impreuna Ziua Copilului intr-un mod dulce si amuzant!Acestia si-au propus ca in fiecare an sa organizeze evenimente speciale cu ocazia zile de 1 iunie. Anul acesta toti cei mici sunt invitati sa se alature intr-o petrecere plina de culoare si distractie in locatiile Friscot din Alexandru cel Bun (Piata Voievozilor) si Copou (Str. Codrescu, nr. 6).Echipa Friscot va transforma aceasta zi intr-o aventura dulce, oferind copiilor o multitudine de ... citeste toata stirea