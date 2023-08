Asociatia Open Your Heartsi Primaria Iasi invita publicul la un eveniment special, ce va avea loc astazi, de la ora 19, la Complexul Palas. Este vorba despreGala Atipic Beauty 2023, dedicata victimelor accidentelor rutiere: Pe scena vor defila 12 persoane aflate in scaun rulant, ce vor fi insotite de iesence carora le pasa de suferinta celor din jur si le sustine cauza.Avem un vis si un motto: frumusetea e in noi si in faptele noastre, nu in aparente. Priveste omul prin prisma a ceea ce ... citeste toata stirea