Frunzele se reintorc in oras!

Suntem in plin sezon de caderea frunzelor, dar la Iasi acestea nu sunt considerate doar un simplu deseu vegetal, ci materie prima pentru compost. Zilnic, cate 10 autocamioane pline cu frunze sunt adunate de prin tot orasul si duse spre depozitare la cei de la Servicii Publice Iasi. In cinci saptamani, acestea se transforma in compost si ajung din nou in oras ca substrat pentru flori si alte plante. Astfel, nimic nu se pierde, totul se transforma.De la inceputul lunii octombrie, in fiecare zi, ... citește toată știrea