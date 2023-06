Procurorii DNA au reusit sa obtina condamnarea unui functionar pentru o spaga de 50 de lei. In prima instanta, acesta fusese achitat, judecatorii nefiind convinsi ca era intr-adevar vorba de o luare de mita. In cele din urma, functionarul a primit o pedeapsa cu suspendare, dar condamnarea va echivala cu pierderea locului de munca.Gabriel Carlescu a cazut in plasa anchetatorilor din greseala. Procurorii se aflau pe urmele unui intructor auto care pretindea sume cuprinse intre 400 si 600 de ... citeste toata stirea