Functionara cu mita, arest la domiciliu primit aseara. Procurorii au descins la Rediu dupa plecarea primarului

Procurorii au "filat" timp de mai multe ore, marti, sediul Primariei Rediu inainte sa descinda pentru flagrantul organizat in biroul Serviciului de Urbanism. Primarul Ciprian Grosu aproape ca s-a ciocnit de acestia cand a mers la masina parcata langa cele ale DNA si DGA ca sa plece spre Iasi. S-a intors in jurul orei 17, cand descinderea era aproape de final. Petronela Susan a plecat cu anchetatorii, primind mandat de retinere. Miercuri, instanta Tribunalului Iasi l-a transformat in arest la ... citeste toata stirea