Petronela Susan, functionara de la Primaria Rediu arestata preventiv pentru luare de mita, a castigat in instanta eliberarea din detentie si executarea masurii preventive in arest la domiciliu.Susan, care anterior a lucrat in cadrul serviciului de urbanism al Primariei Iasi, a fost trimisa in judecata dupa ce, in calitate de functionar in cadrul biroului de urbanism al Primariei din Rediu, ar fi solicitat o mie de euro de la un localnic, cu promisiunea ca il va ajuta sa obtina o autorizatie ... citeste toata stirea