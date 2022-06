Functionara din Primaria Pascani, retinuta pentru coruptie. Ce spagi uriase cerea

O functionara de la Registratura Primariei Pascani a fost retinuta de procurorii DNA, fiind acuzata ca ar fi luata bani de la opt persoane carora le-a promis poate rezolva angajarea in cadrul institutiei sau obtinerea unor documente.Procurorii DNA Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 iunie 2022, a inculpatei Oneata Monica, la data faptei functionar in cadrul Primariei Municipiului Pascani, respectiv inspector in cadrul ... citeste toata stirea