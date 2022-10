Furnizorul din industria automotive Hella cauta specialisti din automatica, matematica, telecomunicatii si fizica pentru cele doua noi centre de dezvoltare de la Oradea si Iasi

Furnizorul din industria automotive Hella spune ca angajeaza in cele doua noi centre de dezvoltare, la Oradea si Iasi, specialisti din domenii precum automatica, calculatoare, matematica, electrotehnica si electronica, telecomunicatii si fizica. In total, se vor crea aproximativ 400 de locuri de munca."Angajam in cele doua orase ingineri software, hardware, project manageri, ingineri mecanici, ingineri de sisteme, iar specializarile pe care le cautam sunt din categoriile automatica, ... citeste toata stirea