Furnizorul global de tehnologie Expleo inchiriaza 3.000 mp in Palas Campus Iasi, cea mai mare cladire de birouri ca suprafata din Romania

Hub-ul de business din centrul Iasului care va fi dezvoltat odata cu finalizarea Palas Campus, cea mai mare cladire de birouri ca suprafata din Romania, va include si Expleo, companie globala de inginerie, tehnologie si consultanta. Expleo a inchiriat 3.000 mp in cel mai nou proiect de regenerare urbana realizat de IULIUS la Iasi, care va fi inaugurat in aceasta primavara, in proximitatea ansamblului mixt Palas. Prezent in Romania din 1994, Expleo a ales Iasul pentru extinderea operatiunilor ... citeste toata stirea