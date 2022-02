Furtul seifului plin de bani din primarie: s-a dat ultima sentinta

Doar doi dintre cei patru autori stau la puscarie. Dintre cei peste 170.000 de lei furati acum 3 ani s-au recuperat doar 50.000.Justitia ieseana a pronuntat ultima sentinta in cazul talharilor care au furat seiful Primariei Tibana in urma cu trei ani. Dintre cei patru, doi au fost condamnati la inchisoare in regim de detentie, iar ceilalti au primit sentinte cu suspendare. Doar o treime din banii aflati in seif au putut fi recuperati pana acum.In dimineata zilei de 11 ianuarie 2019, cei ... citeste toata stirea