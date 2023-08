Doua victime s-au inregistrat din cauza furtunii care a fost aseara in judesul Iasi.Vantul puternic de noaptea trecuta a daramat doua constructii de la stanile din judet, iar doi ciobani au ajuns in stare grava la spital.O femeie de 70 de ani din comuna Lungani a suferit mai multe rani dupa ce s-a prabusit peste ea cabana de lemn in care se afla."Pacienta a fost adusa cu o fractura a femurului de la piciorul drept, plaga la gamba piciorului stang ... citeste toata stirea