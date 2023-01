Gabriela Firea, audiata la Parchetul General ca martor in Dosarul 10 august

Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, in prezent ministrul Familiei, a fost audiata, miercuri, la Parchetul General, ca martor, in Dosarul 10 august, ea afirmand ca discutia a vizat documentele de delegare a atributiilor.Firea a ajuns miercuri seara la Parchetul General, iar la iesirea de la audieri a declarat ca a fost chemata ca martor, in dosarul 10 august. Ea a spus ca discutia s-a referut la documentele de delegare.In 10 august 2018, Gabriela Firea si-a delegat atributiile ... citeste toata stirea