Premiul National de Proza "Ziarul de Iasi" a fost acordat vineri, 12 mai, in cadrul Galei ce a avut loc in Aula Academiei Romane - Filiala Iasi, de la ora 16:00. Cea de-a XX-a editie a premiilor literare, jurizata de Alexandru Calinescu, in calitate de presedinte, Bogdan Cretu, Codrin Liviu Cutitaru, Doris Mironescu si Antonio Patras, l-a desemnat castigator pe Bogdan-Alexandru Stanescu, pentru Abraxas, volum aparut la Editura "Polirom". El a primit "Muza inaripata", o sculptura deosebita, in ... citeste toata stirea