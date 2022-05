Gala dedicata sopranei Adriana Severin la Opera Iasi

Ultimul spectacol al lunii mai propus de Opera Nationala Romana din Iasi, care va avea loc lunea viitoare, este un eveniment special. Acesta va fi dedicat sopranei Adriana Severin, care a activat in teatrul liric iesean incepand cu 1969 si a avut o cariera marcanta.In cei 25 de ani in care a lucrat la Opera ieseana, apreciata solista a efectuat numeroase turnee in strainatate si a cucerit importante premii nationale si internationale. Devenita conferentiar universitar la Conservatorul din ... citeste toata stirea