Gala Excelentei in Educatie are loc astazi in Aula BCU

Elevii olimpici ieseni si profesorii acestora vor fi premiati joi, 15 decembrie, in cadrul celei de-a IX-a editii a Galei Excelentei in Educatie. Evenimentul are lor in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, incepand cu ora 10:00.Atmosfera de sarbatoare va fi sustinuta de momentele artistice realizate de elevii si profesorii Colegiului National de Arta "Octav Bancila" din Iasi. Cea de-a IX-a editie a Galei Excelentei pentru Educatie va fi transmisa live pe pagina de ... citeste toata stirea