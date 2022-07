Gala extraordinara Mioara Cortez la Opera Iasi

Dupa succesul extraordinar pe care l-a avut vineri, la Opera Nationala Bucuresti, in cadrul Bucharest Opera Festival, cu spectacolul "Les indes galantes", de Jean-Philippre Rameau, la finalul caruia artistii ieseni au fost ovationati minute in sir, Opera Nationala Romana din Iasi pregateste o noua intalnire cu publicul iesean. Aceasta va avea loc maine, de la ora 18:30, in cadrul unui eveniment special, o gala dedicata marii soprane Mioara Cortez, care a fost si un profesor universitar de ... citeste toata stirea