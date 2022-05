Gala Pin Awards Iasi se intoarce, dupa trei ani de pauza pandemica

Dupa trei ani, Gala Pin Awards se intoarce! Mai sunt doar doua saptamani pana cand Iasul va afla cine sunt premiantii industriei locale de IT si Outsourcing.Pin Awards 2022 a deschis oficial sesiunea de nominalizari, astfel incat oricine poate face propuneri pentru firmele, proiectele sau persoanele din domeniul IT&O care merita premiate.Un premiu special se va acorda in acest an IT-istilor care au sarit in ajutorul ucrainenilor dupa izbucnirea razboiului declansat de Federatia Rusa in ... citeste toata stirea