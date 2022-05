Gala Premiilor Nationale "Ziarul de Iasi": *Muza inaripata* a fost inmanata ieri (VIDEO-FOTO)

Gala Premiilor Literare Ziarul de Iasi, eveniment in cadrul caruia a fost decernat Premiului National de Proza "Ziarul de Iasi", a avut loc in cursul zilei de ieri, de la ora 16.00, la Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu", partenerul institutional al evenimentului. "Muza inaripata", o sculptura deosebita, in bronz, realizata de maestrul Sorin George Purcaru, a revenit in acest an scriitorului Florin Lazarescu pentru volumul "Noaptea plec, noaptea ma-ntorc", aparut la Editura ... citeste toata stirea