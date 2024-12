Galceava politica pe tema alegerii vicepresedintilor CJ

In urma informatiilor vehiculate in mass-media referitoare la anularea mandatelor celor doi vicepresedinti ai Consiliului Judetean Iasi - Marius Danga si Sorin Afloarei - la contestatia facuta de AUR, care a protestat pentru modul ilegal in care ci doi au fost numiti (inainte de stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul institutiei), conducerea CJ precizeaza ca nu a primit nicio informare in acest sens de la Institutia Prefectului Judetul Iasi.Mai mult, sustin cei din CJ, "procedura ... citește toată știrea