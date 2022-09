Galeria Borderline Art Space isi inaugureaza noul sediu cu expozitia Night Mode a artistului Mircea But

Dupa aproape 7 ani de la infiintare, timp in care spatiul de pe strada Belvedere nr. 18 a gazduit 56 de expozitii, galeria Borderline Art Space isi inaugureaza un nou sediu.Expozitia artistului Mircea But, curatoriata de Mircea Vlad si intitulata Night Mode, se deschide vineri, 9 septembrie, incepand cu ora 18, in noul spatiu de pe Bd. Carol I nr. 4 (accesul se face pe culoarul dintre cladirea Habitat Proiect si gardul Spitalului Militar).Argument curatorial:"Exista lucruri care se vad in ... citeste toata stirea