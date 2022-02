GALERIE FOTO Cum arata camera de joaca pentru copiii audiati de judecatorii ieseni

Cum arata camera copiilor audiati in procese? La Iasi, acestia sunt acum vazuti prin geam unidirectional. Este noua camera a copiilor, care pana acum erau traumatizati in timpul participarii direct in sala de judecata. Micutii pot fi audiati intr-o camera in timp ce se joaca. Am fost acolo: cum arata aceasta? Initiativa crearii acesteia apartine unei foste jurnaliste a cotidianului nostru, acum avocat. Modelul se extinde in intreaga taraCurtea de Apel si Tribunalul Iasi au de acum o camera ... citeste toata stirea