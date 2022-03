GALERIE FOTO: Cum ia nastere un monument. Prinde contur "Oda bucuriei", opera de arta a lui Vladlen Babcinetchi ce va fi gazduita de Family Market Miroslava

Artistul Vladlen Babcinetchi, castigatorul concursului de arta organizat de compania IULIUS, a inceput demersul de materializare a conceptului "Oda bucuriei". Lucrarea se afla in unul dintre punctele finale ale procesului de creatie si a fost trimisa la un atelier specializat pentru a fi transpusa in materialul definitiv. Din al doilea trimestru al acestui an, opera de arta va putea fi admirata in parcul Family Market Miroslava.Artistul plastic Vladlen Babcinetchi, membru al Uniunii ... citeste toata stirea