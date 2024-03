GALERIE FOTO - Daruri de la copii pentru batranii de la Centrul de Asistenta Sociala Bivolari

Astazi ne-am jucat serios la Clubul de jurnalism si Public Speaking pentru Copii, adica am mers la Caminul de batrani de la Bivolari, unde am cunoscut o alta lume si o fata frumoasa a omeniei. 65 de bunici, doamne si domni, au primit daruri oferite de catre micii jurnalisti si invitatii lor si pregatite atent de catre cei care au contribuit la campania "Martisoare in alb si rosu pentru Bunica". Carti de colorat antistres, jocuri de sah si de table, cosmetice, dulciuri, bijuterii, rebusuri, ... citește toată știrea