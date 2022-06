(GALERIE FOTO) HAI LA OALEEE! Iata cu ce va asteapta mesterii populari la Targul Cucuteni

Sute de ieseni sunt prezenti in Copou, in orice moment, la Targul de Ceramica Cucuteni din Copou. Se plimba printre standuri, admira produsele, stau de vorba cu mestesugariiLe trebuie ore in sir sa se hotarasca ce sa cumpere. Au de ales intre oale, ulcele, stachini, figurine de lut, farfurii, tacamuri etc.La editia din acest an sunt prezenti mesteri din: Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Botosani, Galati, Harghita, Maramures, Olt, Salaj, Suceava, Teleorman, Timisoara, Valcea, Satu Mare, din ... citeste toata stirea