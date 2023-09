Au fost montate primele grinzi la kilometrul 0 al Autostrazii A7 Moldova, a informat secretarul de stat in Transporturi Irinel Ionel Scriosteanu. Este vorba de nodul rutier A3 - A7, unde lucreaza asocierea Pizzarotti - Retter care a castigat contractul pentru lotul 1 Dumbrava - Mizil al tronsonului Ploiesti - Buzau. Scriosteanu le-a cerut constructorilor sa creasca mobilizarea in santier, pentru ca primul lot al A7 sa fie dat in trafic anul viitor."Am fost intr-o vizita neanuntata pe ... citeste toata stirea