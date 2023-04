Asociatia Pro Infrastructura a publicat imagini si o filmare aeriana de pe cei 21 kilometri ai Autostrazii Moldovei (A7), lotul Dumbrava-Mizil.Potrivit sursei citate, progresul fizic al lucrarilor se invarte in jurul cifrei de 8%-10%, dupa 8 luni de lucrari. Asociatia Pro Infrastructura a publicat imagini si o filmare aeriana de pe cei 21 kilometri ai Autostrazii Moldovei (A7), lotul Dumbrava-Mizil.Contractul a fost semnat in 16.06.2022, cu ordin de incepere emis in 22.08.2022 si o perioada ... citeste toata stirea