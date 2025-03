Gara de unde au plecat trenurile Bucovinei catre Iasi ar putea deveni muzeu

* este vorba despre statia CF Itcani, care nu mai are activitate comerciala * Consiliul Judetean Suceava a inceput negocierile cu oficialii CFR * daca discutiile se vor finaliza, Gara Itcani ar deveni al doilea exemplu de gara transformata in muzeu din Europa, alaturi de celebrul Muzeu Orsay din Paris * stasia CF a jucat un rol important in dezvoltarea economica a Moldovei, facilitand si legaturile cu IasulDirectorul Muzeului National al Bucovinei, Emil Ursu, a anuntat ca se poarta discutii ... citește toată știrea