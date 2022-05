Garda Forestiera a confiscat 60 mc de materiale lemnoase dintr-un depozit din Iasi

In data de 03.05.2022, urmare a informatiilor detinute la nivelul Garzii Forestiere Suceava cu privire la incalcari ale regimului silvic in ceea ce priveste comercializarea materialelor lemnoase, cu sprijinul personalului din cadrul I.P.J. Iasi - Serviciul de Ordine Publica, a fost efectuat un control de specialitate la un operator economic detinator al unui punct de lucru in localitatea Focuri, judetul Iasi.In urma inventarierii materialelor lemnoase identificate in incinta punctului de ... citeste toata stirea