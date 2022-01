Gastronomie la superlativ. Ionut Vranescu are 20 de ani de experienta in domeniul HoReCa si crede ca prin educatie putem experimenta gastronomia la cele mai inalte niveluri

Ionut Vranescu are o experienta de 20 ani in domeniul HoReCa, iar in prezent este managerul Restaurantului Veranda din Iasi. In tot acest timp s-a format si a invatat elemente din gastronomia internationala pe care le-a adus in tara. Pentru ca a parcurs toate etapele de formare, incepand de la ajutor de ospatar pana la manager, John cunoaste foarte bine domeniul HoReCa. Despre sacrificiile pe care le-a facut in meseria sa de somelier, ce inseamna wine pairing si cum au evoluat restaurantele in ... citeste toata stirea