Gata cu transportul gratuit in zilele de vineri!

Programul de gratuitati, in zilele de vineri, pe traseele de transport public din municipiul Iasi nu va mai fi prelungit.Primarul Mihai Chirica a anuntat ca o zi de transport gratuit costa municipalitatea minimum 3 milioane de lei.Edilul a mai spus ca, lunar, costurile acestei initiative depasesc 13 milioane si, in contextul venirii iernii, Primaria nu va mai putea sustine proiectul."De la infiintarea traseelor gratuite "Vinerea Verde" am adus in discutie faptul ca ele nu au decat un rol ... citeste toata stirea