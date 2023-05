Podul peste Prut care urmeaza sa fie construit imediat la nord de localitatea Bosia/Ungheni va costa aproape 200 de milioane de lei. Guvernul a aprobat la virgula valoarea investitiei, 198,21 milioane de lei, conform hotararii adoptate in ultima sedinta. Aproape jumatate din cost va fi acoperita din fonduri europene, prin Programul CEF - Connecting Europe Facility 2021-2027, respectiv cu suma de 16,48 milioane de euro.Contractul de finantare urmeaza sa fie semnat in decurs de o luna, adica in ... citeste toata stirea