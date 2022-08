Gaz in doua sate din judet cu bani promisi de la guvern. Judetul Iasi a ramas la coada in privinta finantarilor promise

Inca doua sate din apropierea municipiului Iasi vor fi racordate la reteaua de gaz. De fapt, este vorba de o extindere a retelei din localitatea Tutora in satele vecine Chiperesti si Opriseni. In primul dintre ele, reteaua de gaze naturale va avea aproape 4,3 km lungime, iar in celalalt, peste 9,5 km. Durata de proiectare a lucrarilor este de doua luni. Durata de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului va fi de 14 luni, iar perioada de garantie, minim 36 de luni.Valoarea ... citeste toata stirea