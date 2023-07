Doi hoti experimentati au profitat de prima ocazie pentru a mai da o lovitura. Nu au avut nicio ezitare in a opera ziua in amiaza mare, intr-o zona deosebit de circulata a orasului. Tot experienta i-a dat insa de gol.In aprilie anul trecut, putin dupa pranz, un curier si-a oprit autoturismul Opel Combo pe bulevardul Socola, in imediata apropiere a intersectiei Podu Ros. A coborat pentru a livra doua colete, lasand alte patru pachete pe scaunul din dreapta. A lipsit doar 10 minute, dar la ... citeste toata stirea