I-a spart o farfurie de cap si a navalit peste ea in WC-ul din fundul curtii, acolo unde se refugiase copila * toate aceste fapte de "vitejie" i-au adus o cazare de lunga durata in penitenciarOvidiu V. e un agricultor din Tibanesti, a absolvit doar sase clase si nu se pricepe deloc la tehnologiile moderne. E divortat si, pana saptamana trecuta, a locuit impreuna cu fiica sa, Ramona, o adolescenta in etate de 15 ani. Acum, el locuieste in stabilimentul din Dr.Vicol nr.10, laolalta cu alti ... citeste toata stirea