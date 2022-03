Gelozia l-a orbit. A amenintat-o si agresat-o pe mama adolescenta a fiicei sale

Un iesean din Voinesti va ajunge la inchisoare dupa ce a amenintat-o si agresat-o in mai multe randuri pe mama fiicei sale. Impotriva lui Gheorghe Crivoi fusese emis un ordin de protectie provizoriu, dar barbatul l-a incalcat chiar a doua zi.Gelozia il va costa aproape doi ani de libertate. In varsta de doar 16 ani, M.I. avusese o legatura cu Crivoi, in urma careia rezultase o fetita, in varsta acum de 7 luni. La inceputul lunii octombrie a anului trecut, pe fondul consumului de alcool si al ... citeste toata stirea