Pana sa reactioneze legea, o ieseanca a trait doi ani de infern in compania concubinului. Ordinele de protectie obtinute de femeie au fost incalcate sistematic, scandalurile si bataile tinandu-se lant. Cu greu s-au hotarat judecatorii sa aplice o pedeapsa cu executarea in regim de detentie.Relatia Andreei C. cu Aron Ispiru nu fusese niciodata una usoara. Gelozia excesiva a barbatului se afla la originea a numeroase scandaluri, care o faceau pe concubina sa sa apeleze la politie si la instanta. ... citeste toata stirea