Gemenele aduse la Spitalul de Copii si testate: numai una are Covid-19. Internate totusi impreuna

Fetitele in varsta de o luna care au fost aduse de la Falticeni la Iasi cu suspiciune de infectie cu SARS-CoV-2 se afla internate la Spitalul de Copii "Sf. Maria".Gemenele au fost preluate in cursul zilei de marti, 19 iulie, de un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD care le-a transportat in incubatoare la Spitalul de Copii "Sf. Maria". Inainte de internare au fost testate, iar rezultatul a fost pozitiv doar pentru una dintre fetite, care este in acest moment dependenta de oxigen.Medicii ... citeste toata stirea