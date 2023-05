Dupa o pierdere de 1,1 milioane de lei in anul 2021, compania ieseana Gemini CAD Systems, fondata de Traian Luca, a trecut din nou pe profit anul trecut, dar la afaceri in 2022 mai mici cu aproximativ 15% comparativ cu exercitiul financiar precedent, conform datelor din situatia financiara depusa la Ministerul Finantelor Publice (MFP) de firma din Iasi.Cifra de afaceri a fost de aproape 9,6 milioane de lei in 2022, fata de 11,2 milioane de lei in 2021, compania inregistrand anul trecut un ... citeste toata stirea