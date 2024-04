"Generatii unite de bucuria Pastelui" in Palas. Ajutoarele Iepurasului sunt recompensate la sesiunile de shopping, cu premii zilnice

"Generatii unite de bucuria Pastelui" in Palas. Ajutoarele Iepurasului sunt recompensate la sesiunile de shopping, cu premii zilniceNici un cozonac nu este la fel de pufos ca acela pe care il imparti cu cei dragi si nici un fel de mancare nu este la fel de delicios ca acela pe care il pregatesti pentru cina de sarbatori in familie. Anul acesta Palas va incurajeaza sa fiti "Generatii unite de bucuria Pastelui". Am pregatit cadouri pentru toata familia: sesiuni de shopping la brandurile ... citește toată știrea