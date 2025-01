Generatiile Y, Z si Alfa, o lume tot mai anxioasa

* in era digitala, unde fiecare gest, fiecare reusita si fiecare moment pot fi imortalizate si distribuite instant, presiunea performantei atinge cote fara precedent * generatiile Y, Z si Alfa cresc si traiesc intr-un mediu dominat de social media, unde succesul pare sa fie masurat in like-uri, vizualizari si reactii * aceasta expunere continua la comparatie si validare externa a transformat modul in care tinerii isi definesc identitatea si stima de sine, dar mai ales, a amplificat anxietatea ... citește toată știrea