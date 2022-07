Germina Nagat (CNSAS), despre minorii recrutati de Securitate in anii '80: E una din cele mai sinistre teme

Germina Nagat, membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a declarat ca minorii recrutati de Securitate in anii '80 reprezinta una dintre cele mai sinistre teme care se gasesc in arhiva CNSAS, precizand ca initial a crezut ca este vorba de 10.000 de copii care au fost colaboratori, dar crede ca numarul acestora este cel putin dublu.Germina Nagat a fost intrebata, duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce poate spune despre minorii ... citeste toata stirea