Gestul impresionant al parintilor unui copil de doi ani, in moarte cerebrala. Organele micutului au salvat mai multe vieti in Romania si Germania

Baietelul de doi ani cazut de la etajul al treilea al unui bloc din Botosani, in urma cu aproape doua saptamani, a fost declarat decedat de catre medici. Parintii sai au fost de acord cu transplantul organelor sanatoase catre alti copii aflati pe listele de asteptare, unul dintre ei fiind un copil de 11 ani aflat in grija statului. Doi copii de 11 si 17 ani au primit sansa la o viata normala in urma unor transplanturi de rinichi care au avut loc la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi. ... citeste toata stirea