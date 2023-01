Gheorghe Nichita si Mihai Chirica au scapat de "Dosarul Skoda"

Luni dimineata, 16 ianuarie a.c., magistratii de la Completul C9 Penal al Judecatoriei Barlad au pronuntat sentinta in celebrul dosar "Skoda", in care au fost inculpati primarul Mihai Chirica, fostul primar Gheorghe Nichita, plus inca trei functionari din Primaria Iasi. Petru Dumitru Tomorug, Doina Florescu si Costica Eugen Chisca. Cei cinci au fost acuzati de abuz in serviciu, anchetatorii sustinand ca acestia ar fi dispus, in 2013,achizitionarea de catre Primarie a patru autoturisme Skoda ... citeste toata stirea